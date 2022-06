In un'intervista rilasciata a BBC Africa, il difensore del Napoli ha parlato delle ambizioni per la prossima stagione: "Anche se perderemo alcuni giocatori che vanno in scadenza, il Napoli lotterà ancora per lo scudetto. L'anno scorso avremmo potuto fare di più, ma dobbiamo essere sereni perché giocheremo in Champions League". Poi ha ribadito il rapporto con la città: "Il legame con la gente di Napoli è speciale" Condividi

Delusione per la passata stagione, ottimismo per la prossima e l'amore per Napoli e la sua gente. Con questa frase si potrebbe riassumere il contenuto dell'intervista di Kalidou Koulibaly a BBC Africa, in cui ha parlato della stagione passata e di quella che invece lo aspetta. Sempre con la maglia del Napoli (il difensore ha il contratto in scadenza tra un anno)? A giudicare dalle sue parole e dal 'noi' usato nelle sue frasi, l'ipotesi di una partenza non sembrerebbe contemplata: "Avremmo potuto fare di più in campionato, perché giocavamo per la vittoria del campionato, ma poi non siamo riusciti a prendere i punti necessari. Ci è dispiaciuto per i nostri tifosi, ma dobbiamo essere felici perché saremo in Champions League", ha detto. Oppure, un altro esempio: "Perderemo alcuni giocatori che arrivano in scadenza di contratto. Vedremo quello che succederà, ma il fatto di dover giocare la Champions ci permetterà di farci trovare pronti". E sulle ambizioni per la prossima stagione, ha assicurato: "Ci saranno dei cambiamenti, ma sono sicuro che il Napoli farà di tutto per lottare ancora per lo scudetto".

Koulibaly e il legame con la gente di Napoli: "Qualcosa di speciale" leggi anche Le amichevoli estive delle squadre di Serie A Koulibaly nella solita intervista ha poi ribadito il suo grande legame anche con la città: "Loro apprezzano me, io apprezzo loro e se in campo do tutto, è per questa gente che mi dà tanto amore. Se giochi per il Napoli, giochi per un piccolo Paese e questo non lo devi scordare. Loro amano il calcio, il loro club e i loro colori. E poi, quando sei in campo e li senti tutti urlare il tuo nome, è qualcosa di stupendo. Posso dire che qui sono cresciuto. Poi qui sono nati i miei figli, quindi posso dire di avere un legame molto particolare con la gente di Napoli. C'è qualcosa di speciale".

Koulibaly e quelle dichiarazioni sul futuro di tre settimane fa... leggi anche Affare Osimhen-Napoli: indagato De Laurentiis I dubbi legati al futuro di Koulibaly erano sorti dopo le sue dichiarazioni fatte qualche settimana fa: "Non voglio mentirvi, non so cos'accadrà nel mio futuro", aveva detto (clicca qui per leggerle). Con il contratto in scadenza nel 2023 e il rischio che il club corre di perderlo a zero tra un anno, era iniziata a ventilarsi l'ipotesi cessione. Un'ipotesi che Spalletti, se potesse, non prenderebbe neanche in considerazione: "Per me è incedibile", aveva detto nell'ultima conferenza stama prepartita. De Laurentiis, invece, aveva passato la palla proprio a Koulibaly: "Koulibaly è un simbolo del Napoli, ma se non vuole più esserlo deve deciderlo lui. Noi vogliamo che Kalidou resti, ma non posso obbligare nessuno. Ognuno ha la propria dignità e delle proprie esigenze. Io rispetto chiunque".