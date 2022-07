Serata di presentazione ufficiale per i biancocelesti, presenti al gran completo ad Auronzo per inaugurare la stagione 2022/23. Festa per tutti da bomber Immobile (che posa con l'aquila Olympia) ai nuovi acquisti insieme al presidente Lotito e mister Sarri. Intanto Radu annuncia: "Al 99% il prossimo anno smetterò di giocare, voglio vincere qualcosa prima di chiudere la carriera e pensare al futuro"

