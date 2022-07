Il portiere portoghese della Roma ha parlato dell'arrivo nella Capitale della Joya: "Lo conoscevo già avendolo affrontato da avversario contro la Juventus. Sono molto felice che sia un nostro compagno, è un giocatore con grandi qualità che ci darà una mano nel raggiungere i nostri obiettivi". Intanto potrebbe slittare l'esordio dell'argentino: Mou potrebbe decidere di non rischiarlo contro il Nizza LE PAROLE DI RUI PATRICIO Condividi

"Sono arrivati giocatori importanti che aumentano la qualità del gruppo e della squadra". Esordisce così Rui Patricio, che dal ritiro della Roma in Portogallo commenta l'inizio della stagione giallorossa. Il portiere portoghese parla subito del mercato della sua squadra: "Sono sicuro che chi è arrivato ci aiuterà a disputare una grande stagione, sono acquisti funzionali a quelli che sono gli obiettivi e le ambizioni del club". Impossibile non parlare dell'arrivo di Paulo Dybala: "Lo conoscevo da avversario avendolo affrontato contro la Juventus. Tutti conoscono Paulo, è un giocatore molto importante per le qualità che ha e può aggiungere tanto a questa squadra. Sono certo che potremo crescere molto con lui, è sicuramente un grande acquisto per la società. Siamo felici che sia un nostro compagno e ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi fissati".

"Dobbiamo essere da esempio per i ragazzi più giovani" leggi anche La Roma esce dalla Borsa: delisting raggiunto Rui Patricio successivamente parla degli allenamenti con Mourinho: "Se tutti danno il massimo cresce la qualità dell'allenamento. I giovani devono adeguarsi a questo ritmo e ne beneficiano. L'esempio migliore che possiamo dare è mostrare l'intensità con la quale si lavora e come ci si gestisce fuori dal campo". In chiusura il portiere della Roma parla dei suoi due compagni di reparto: "Bisogna essere da esempio, tanto a Svilar quanto a Boer. Il modo in cui lavoriamo, come ci gestiamo fuori dal campo. Questo innesca una dinamica positiva dal momento che, in quanto portieri, ci alleniamo insieme".

Roma, potrebbe slittare l'esordio di Dybala leggi anche Tutti gli acquisti e le cessioni della Roma Intanto potrebbe slittare l'esordio di Dybala con la maglia della Roma. L'argentino, che era in tribuna con la dirigenza giallorossa nell'amichevole dello scorso martedì contro lo Sporting Lisbona, avendo ancora pochi allenamenti sulle gambe dovrebbe non essere rischiato contro il Nizza nel match in programma sabato alle ore 20 allo stadio Municipal de Albufeira che chiuderà il ritiro giallorosso in Portogallo. La decisione definitiva verrà presa solamente domani, ma la Joya potrebbe esordire il prossimo 30 luglio quando la Roma affronterà il Tottenham in Israele.

