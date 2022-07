Un traguardo storico

Si trattava dell’ultima chiamata, di fatto, per i piccoli azionisti giallorossi per poter accedere al Loyalty Program per chi aderisce all'Opa consegnando le proprie azioni. Che cosa prevede? Tre fasce di vantaggi che garantiscono premi ed eventi: la cena con la proprietà Friedkin e l’incontro con la dirigenza, un evento con Mourinho e la squadra, ma anche un allenamento visibile a Trigoria e diverse altre iniziative previste per almeno cinque stagioni. E ora, cedute le loro quote al pacchetto di maggioranza, la proprietà Friedkin ha raggiunto il piano prefissato del delisting. Secondo quanto riporta Milano Finanza, la Roma dovrebbe abbandonare la Borsa entro la fine di agosto.