Una proposta di matrimonio sugellata da José Mourinho in persona. E' successo davvero, allo stadio Municipal di Albufeira, in Portogallo, dove in questi giorni la Roma sta svolgendo la preparazione estiva. Due tifosi portoghesi, ma romanisti, sono riusciti a entrare dentro lo stadio e a farsi una foto con Mourinho. Ma non è tutto. Subito dopo, infatti, il tifoso ha preso la mano della fidanzata e le ha fatto la proposta di matrimonio. Il tecnico è rimasto senza parole e dopo il sì della donna è scattato l'applauso collettivo.