La domenica di Zlatan Ibrahimovic inizia con una foto sui social. Dopo i video dei giorni scorsi nei quali l’attaccante svedese, fresco di rinnovo contrattuale col Milan per un’altra stagione, mostrava i progressi nella fase di riabilitazione post intervento al ginocchio, adesso Zlatan ha pubblicato un nuovo post su Instagram che lo ritrae in grande forma: senza maglia e in pantaloncini corti, con sullo sfondo un campo di calcio e la didascalia “Different Breed”, "categoria differente". Ennesimo segnale di come ce la stia mettendo tutta per tornare il prima possibile e nella miglior forma possibile a disposizione di Stefano Pioli.