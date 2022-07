Più giocherà e più segnerà, più guadagnerà. E’ un’equazione semplice quella proposta dal Milan e accettata oggi da Ibra che, nella sua villa di Desenzano dove ha deciso di trascorrere il mese di luglio per proseguire al meglio nel suo lavoro di recupero a seguito dell’operazione al crociato del ginocchio sinistro, ha firmato il nuovo contratto che lo legherà ai rossoneri dopo che il precedete era scaduto il 30 giugno scorso. Un anno a 1 milione di euro come parte fissa più bonus molto importanti legati per l’appunto a gol e presenze. Che, comunque, Ibra non potrà collezionare almeno fino a gennaio-febbraio, periodo nel quale dovrebbe essere pronto a tornare in campo quando avrà compiuto oramai da diversi mesi i 41 anni. Una vera e propria scommessa per entrambi, dunque, Milan da una parte e Ibra dall’altra, che però le due parti volevano portare avanti forti anche del legame che li unisce e del contributo fondamentale che il campione cresciuto nel Malmoe ha dato ai rossoneri anche fuori dal campo per arrivare fino allo scudetto.