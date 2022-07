Festival dello Sport, presentata l'edizione 2022

Presentata oggi la nuova edizione del Festival dello Sport in programma a Trento dal 22 al 25 settembre di cui Sky Sport è Official Broadcaster. Tanti gli ospiti attesi da Buffon a Zico, Falcao, Zanetti, Batistuta, Klinsmann a Bob Beamon, Federica Pellegrini, Toni Kuko

Saranno oltre 150 gli eventi e più di 200 gli ospiti nazionali e internazionali pronti a raccontare la vittoria di una medaglia, un importante traguardo sportivo, prestazioni che hanno consacrato una carriera e tanti personali aneddoti. Anche quest’anno il Festival ha scelto la splendida città di Trento , già teatro delle ultime edizioni: una partnership affiatata con il capoluogo che prosegue con enorme successo e voglia di crescere. Si partirà il 22 settembre , in leggero anticipo rispetto alle passate edizioni, al fine di coordinarsi al meglio con gli impegni sportivi della stagione e la prima edizione dei Mondiali invernali in Qatar.

...ma non solo

Il ricco palinsesto che si sta via via arricchendo conta già tantissimi nomi eccellenti di ogni sport. Per il basket grande attesa per il tre volte campione NBA Toni Kukoc, per il coach dell’Olimpia Milano Ettore Messina, e per il Commissario Tecnico della Nazionale Gianmarco Pozzecco insieme al Presidente della Federazione Pallacanestro Gianni Petrucci. E ancora il coach Dan Peterson e autentiche icone del calibro di Antonello Riva, Carlton Myers, Chuck Jura e Bob Morse e Sasha Djordjevic.

Si accende anche il mondo dei motori: per la F1 Gerhard Berger e Jean Todt, per le due ruote il vincitore di cinque titoli iridati nel motomondiale Jorge Lorenzo e il pluricampione mondiale superbike Troy Bayliss.

Si parlerà invece di atletica con il campione olimpico dei 100 metri e campione del mondo dei 60 metri Marcell Jacobs, con il marciatore italiano Alex Schwazer e con alcune delle leggende dell’atletica leggera internazionale: il primis il campione olimpico a Città del Messico 1968 Robert “Bob” Beamon, e i nostri Livio Berruti e Sara Simeoni.