Juan Jesus: "Koulibaly ci mancherà, su Kim..."

Il difensore brasiliano a Sky Sport: "Koulibaly è stato molto importante per il Napoli, ha dato tanto. Kim? In Turchia non c'è la stessa tattica, ma Spalletti è bravo a spiegare". E sull'amichevole con l'Adana Demispor: "Dovremo stare attenti a Balotelli perché può far male"

Da Koulibaly a Kim. Cambia la "spalla" in difesa per Juan Jesus che si prepara ad accogliere al Napoli Kim Min-jae: "Dovrà imparare in breve tempo - spiega il difensore brasiliano a Sky Sport - In Turchia non c'è la stessa tattica, dovrà capire i movimenti della linea e Spalletti è bravo a spiegare. Lui è molto bravo a impostare". Juan Jesus ha parlato anche dell'addio di Koulibaly, passato al Chelsea: "Koulibaly è stato molto importante per il Napoli. Ha dato tanto, mancherà un pezzo importante nello spogliatoio. Quando non c'era lui, però, abbiamo fatto bene a prescindere perché c'era un gruppo che ha retto bene".