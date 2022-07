Il sudcoreano è in Italia, ora le visite mediche e poi la firma sul contratto (triennale con opzione per altre due stagioni) che precederà l'ufficialità del trasferimento in azzurro. Nel contratto del difensore sarà inserita una clausola da 50 milioni di euro valida solo per l'estero

Kim Min-jae si appresta a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Dopo che il club azzurro ha risolto tutti i dettagli relativi agli aspetti contrattuali, questione legata ai diritti di immagine compresa, il difensore sudcoreano è finalmente arrivato in Italia. Kim Min-jae si sta sottoponendo adesso alle visite mediche di rito nella clinica romana di Villa Stuart , poi dopo l’ok dai test medici, firmerà il contratto - dovrebbe essere un triennale con opzione per altre due stagioni - con il club azzurro iniziando così ufficialmente la sua avventura al Napoli. Nel contratto di Kim dovrebbe essere inserita una clausola da 50 milioni di euro valida solo per l'estero .

Al Fenerbahce i 20 milioni della clausola

Con l’arrivo di Kim Min-jae, il Napoli ha così centrato l’obiettivo primario per rinforzare il reparto arretrato e colmare il vuoto lasciato dalla partenza in direzione Chelsea di Kalidou Koulibaly. Quella per il sudcoreano è stata una trattativa lunga e complessa: sul difensore classe 1996 c’era infatti la corte del Rennes, alla fine però Kim ha scelto – dopo attente valutazioni – l’Italia e il Napoli. Tra i due club invece non c’è stato bisogno di nessuna trattativa: per strapparlo al Fenerbahce, la società azzurra verserà i 20 milioni di euro di clausola rescissoria.