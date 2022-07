Non sono passate nemmeno due settimane da quando ha lasciato Torino per Monaco di Baviera ma Matthijs de Ligt è tornato a parlare della Juventus e delle sue tre stagioni in Italia. Lo ha fatto nel corso di una lunga intervista concessa a Espn. E il difensore ha rivelato un dettaglio interessante: “Ho scelto di andare alla Juventus con l’idea di giocare un tipo di calcio più offensivo -queste le parole dell’olandese- In quel momento stava diventando allenatore Sarri, che ha una grande reputazione nel mondo del calcio per quello che è stato capace di fare con il Napoli prima e con il Chelsea poi. Pensavo di poter praticare uno stile di gioco più simile a quello dell’Ajax. Purtroppo dopo un anno Sarri è andato via”. Insomma, il motivo per cui scelse proprio la Juve era Sarri. Ma poi -anche se l’olandese non lo dice espressamente- a ben vedere sempre Sarri può anche essere una spiegazione plausibile del motivo della sua partenza: l'esonero dell'allenatore toscano e l’arrivo in panchina di Pirlo prima e di Allegri poi, non lo hanno convinto quanto Sarri. Evidentemente rimpianto, da de Ligt, come testimonia quel “purtroppo dopo un anno è andato via”.