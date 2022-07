Amici mai. Ma, almeno per una volta, non più nemici. Anche perché il contesto ovviamente aiuta. Roma e Tottenham di fronte in un’amichevole estiva in Israele vuole dire soprattutto José contro Antonio, Mourinho di fronte a Conte, una delle rivalità più forti dell’ultimo decennio calcistico. Che l’allenatore degli Spurs, però, sembra voler mettere definitivamente da parte: “Ma no, non c’è più nessuna ruggine con Mourinho”, dice in un’intervista a Massimo Cecchini della Gazzetta dello Sport. “Ora ci rispettiamo a vicenda, sinceramente. E domani ci saluteremo normalmente. Siamo felici di giocare contro una grande squadra come la Roma”. Anche perché, a pensarci bene, Conte e Mourinho, almeno per questa stagione, avranno un obiettivo comune da portare avanti: “Quello di contrastare le superpotenze che comandano in Inghilterra e in Italia”, continua Conte. “Entrambi stiamo lavorando bene e quindi può essere un buon paragone. Noi ce la dobbiamo vedere con Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United, mentre i giallorossi con squadre importanti come Inter, Milan e Juve”.