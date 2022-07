Sono arrivate quattro sconfitte dalle quattro squadre della Serie A scese in campo venerdì 29 luglio per le amichevoli: l'Atalanta perde 1-0 contro il Newcastle, decide il rigore di Wood. L'Udinese va ko 3-1 contro il Chelsea di Koulibaly, in gol Deulofeu per i bianconeri. Il Lecce perde contro il Parma. Anche il Bologna cade in Olanda: poker del Twente

