Anche i figli di Ibra giocheranno nel Milan

Altri due Ibrahimovic al Milan. Sono Maximilian e Vincent, 15 e 14 anni, che ora giocheranno nelle giovanili rossonere con gli stessi colori di papà Zlatan. Ibra si era rivisto a Milanello nella giornata di martedì 9 agosto. Storia nota: la vittoria dello scudetto, l'operazione al ginocchio pochi giorni dopo e il rinnovo. Ora è di nuovo nel quartier generale rossonero per proseguire il lavoro di fisioterapia, ma anche - come riporta il Corriere della Sera - per accompagnare Maximilian agli allenamenti.

La commozione per la lontananza della famiglia

Era il marzo del 2022, momento di pausa nazionali. Ibra in conferenza stampa aveva parlato del suo futuro (e del rinnovo col Milan, poi arrivato), commuovendosi parlando della sua famiglia: "Avere due figli che piangono ogni volta che te ne vai è dura. A casa tirano calci al pallone, mia moglie mi chiede di farli smettere ma loro non vogliono e hanno ragione. Quello che rompono lo possiamo ricomprare. Il mio ritorno in Svezia? Avevo Vincent qui che piangeva quando sono andato via. Ma ora va bene…" - disse visibilmente commosso.