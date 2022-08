Decisivo contro il Lecce, il capitano e simbolo del Sassuolo è andato a segno in tutte le ultime dieci stagioni. Cifra tonda per Berardi, quindi, ma chi ha fatto meglio tra i giocatori ancora impegnati in Serie A? E quali sono le serie in gol più lunghe nella storia del campionato italiano? Ecco le classifiche (dati Opta)

