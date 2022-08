Cambi, difesa e palleggio: una vittoria da Sarri

Non è certo la prima vittoria di Sarri. Di sicuro è la prima vittoria da Sarri . Anche l'anno scorso arrivarono vittorie di prestigio ma in modo diverso, non ancora con l'evidente impronta dell'allenatore. Stavolta no. Palleggio, compattezza, distanze corte. Con qualche variazione allo spartito; pressing meno alto e maggior ricerca della profondità per sfruttare Immobile. Una vittoria del sarrismo aggiornato. Significativo che sia proprio il successo contro Inzaghi a mettere definitivamente il punto su un percorso di non semplice trasformazione iniziato 14 mesi fa. Che ha portato a Roma diversi principi tattici e 16 nuovi giocatori. La rivoluzione sul mercato era inevitabile, meno scontate invece le nuove modalità di pianificare le operazioni. Tempi brevi - buona parte della squadra consegnata a Sarri già da inizio ritiro - e mercato dettato proprio dall'allenatore; un'inversione di tendenza rispetto al passato.

Panchina profonda

Ma il vero cambio è nei...cambi. Ora Sarri ha una panchina profonda e la possibilità di scegliere. Addirittura può permettersi di giocarsi le carte di qualità Pedro e Luis Alberto a gara in corso. E la differenza è stata evidente. Un gol a testa e l'assist dell'attaccante per lo straordinario gol del centrocampista. Uomo copertina del momento. L'estate, anzi il mercato, sta finendo. E come ogni anno porterà via anche le voci sul futuro di Luis Alberto. La voglia, mai nascosta, di tornare al Siviglia non si concretizzerà. Dopo un precampionato elettrico è tornato motivato e concentrato. E Sarri ha apprezzato. Per caratteristiche non è il prototipo del suo giocatore ideale e non ha il posto fisso garantito in campo - ancora mai titolare quest'anno - ma se entra e decide come contro l'Inter può diventare il vero jolly nella corsa Champions dei biancocelesti.