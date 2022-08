Dove vedere Roma-Monza

I numeri di Roma e Monza

Mou:"Detto a squadra che mi vergognavo di loro."

Si trata della prima volta che le due squadre si incontrano in Serie A. Due i precedenti in Serie B negli anni '50 per la Roma contro il Monza, 2-0 in trasferta nel dicembre 1951 e 1-0 in casa nell’aprile 1952. Nel 1988 in Coppa Italia invece aveva vinto il Monza per 2 a 1. I giallorossi sono imbattuti da nove partite di campionato giocate in casa. Gianluca Caprari, ora attaccante del Monza, ha vestito quattro volte la maglia della Roma in Serie A, tutte allo Stadio Olimpico tra il 2011 e il 2012.