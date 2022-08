Dove vedere Juventus-Spezia

Calciomercato

Ufficiale l'approdo in bianconero di Arkadiusz Milik, reduce dall'esperienza in Ligue1: arriva in prestito con diritto di riscatto. Per i bianconeri - che hanno visto gli addii importanti di Dybala e Chiellini - anche rinforzi sulle fasce; in difesa c'è Bremer, è tornato Pogba. Tutto il mercato della Juventus, tra acquisti e cessioni, in questa sessione CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE