"Nell'era del VAR, o gli arbitri sono scarsi o c'è la soluzione B che è preoccupante". Non usa giri di parole Maurizio Sarri nel commentare le decisioni arbitrali dopo il ko contro il Napoli . L'allenatore della Lazio contesta l'operato del signor Sozza, lamentando un fallo sul gol del 1-1 azzurro di Kim: " C'era un fallo - spiega - Kim prende posizione spostando Luis Alberto. In una partita così corretta, poi, sono stati ammoniti tutti i nostri giocatori (quattro gialli più quello a Sarri, ndr). Dal match contro il Bologna gli arbitri vengono prevenuti e ce lo dicono . Penso che l'AIA debba prendere provvedimenti seri".

"Il divario dalle big si sta assottigliando"

Analizzando la partita, Sarri si è soffermato sulla crescita della sua squadra: "Nel secondo tempo siamo stati in difficoltà nei primi minuti, nel finale sembrava potessimo pareggiare. Abbiamo trovato di fronte una squadra forte, dobbiamo affrontare ancora un percorso per arrivare a quel livello lì. Il Napoli poteva vincere anche in altro modo, così ci lascia un pizzico di rabbia. Siamo contenti, stiamo lavorando in un buon clima. Non ci possiamo aspettare di vincere tutte le partite: sappiamo che ci sono squadre più forti, ma il lavoro si vede e iniziamo a giocare alla pari anche con questo tipo di squadre. Il divario si sta assottigliando".