Calciomercato

Tuchel, Tedesco e Mihajlovic sono soltanto gli ultimi allenatori rimasti senza panchina. Insieme a loro ce ne sono parecchi in giro per l'Europa e per il mondo ancora in attesa di squadra: alcuni sono nel mirino di diversi club, altri cercano riscatto dopo qualche parentesi non troppo fortunata. Tra protagonisti delle ultime stagioni di A e stranieri dal curriculum ricco di successi, ecco i più importanti allenatori attualmente liberi IL CHELSEA ESONERA TUCHEL: SCELTO L'OBIETTIVO PER LA PANCHINA