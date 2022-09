Non gioca dal 22 maggio, dallo 0-3 al Sassuolo che ha regalato il 19° scudetto al Milan. Poi l'operazione al ginocchio, il rinnovo di contratto con i rossoneri e la riabilitazione con vista sul 2023. Nel frattempo Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sè, questa volta per la visita ai bambini ricoverati al Policlinico San Donato nel reparto di cardiochirurgia pediatrica. Come testimoniato da alcune foto pubblicate dall'account Instagram della Gruppo San Donato Foundation, l'attaccante svedese, inconfondibile nei lineamenti nonostante il cappellino nero, la mascherina e il camice azzurro, ha restituito il sorriso ai bimbi della struttura tra foto e autografi. "Ha fatto visita ai piccoli pazienti, regalando loro una giornata indimenticabile e attimi che rimarranno indelebili nella memoria. ⁣Grazie per la bellissima sorpresa", ha scritto la GSD Foundation su Instagram taggando Ibra.