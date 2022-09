Serie A

Stop per Osimhen: lesione di 2° grado del bicipite femorale destro, torna dopo la sosta. Intervento riuscito per Florenzi, che nella gara col Sassuolo ha subito un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra: possibile recupero per metà febbraio. Lesione muscolare del bicipite femorale sinistro per Berardi: il suo rientro è previsto a inizio ottobre. Intervento chirurgico anche per Pogba. Ecco tutti gli infortunati in questo momento squadra per squadra (in ordine alfabetico)