Serie A

Stop per Zalewski: l'esterno ha accusato un affaticamento muscolare e si sottoporrà a ulteriori esami nelle prossime ore. Lesione di 2° grado del bicipite femorale destro per Osimhen. Interventi riusciti per Florenzi e Pogba, lesione muscolare del bicipite femorale sinistro per Berardi: il suo rientro è previsto a inizio ottobre. Intervento chirurgico anche per Pogba. Ecco tutti gli infortunati in questo momento squadra per squadra (in ordine alfabetico)