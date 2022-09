Dove vedere Napoli-Spezia

I numeri di Napoli e Spezia

Quattro i precedenti in Serie A tra Napoli e Spezia con due vittorie per ciascuna squadra, entrambe ottenute dalla formazione che giocava il match in trasferta. Gli azzurri sono-al pari dell’Udinese-una delle due formazioni contro cui lo Spezia ha vinto due gare fuori casa in Serie A. Napoli-Spezia è la sfida tra la squadra che ha tentato più conclusioni in questo campionato (il Napoli, 98) e quella che ne ha effettuate di meno, lo Spezia, solo 42. I liguri sono anche quelli che hanno centrato meno volte lo specchio finora: solo nove. Nelle precedenti 6 stagioni di Serie A, il Napoli ha sempre raggiunto almeno i 12 punti dopo le prime sei partite giocate (ora dopo cinque giornate è a 11): per risalire a un risultato inferiore dopo i primi sei turni, si deve tornare alla stagione 2015/16 (9 pt). Lo Spezia è invece in linea con i risultati ottenuti nei due precedenti campionati di Serie A dopo le prime cinque partite giocate: 5 punti in questo torneo, quattro nel 2021/22 e cinque nel 2020/21. Ma in entrambi i due tornei precedenti i liguri sono usciti sconfitti nella sesta partita.