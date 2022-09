Dove vedere Sampdoria-Milan

I numeri di Sampdoria e Milan

Sono 128 le sfide in Serie A tra i blucerchiati e i rossoneri: 30 le vittorie della Samp, 67 quelle del Milan e 31 le partite finite in pareggio. Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie A contro la Sampdoria, non subendo alcun gol nelle ultime due: per risalire a un successo blucerchiato in campionato contro i rossoneri si deve torna all’1-0 al Ferraris del 30 marzo 2019, proprio con Giampaolo in panchina. La Samp è una delle due squadre ad aver registrato più sconfitte (16) da inizio 2022 nei maggiori cinque tornei europei; i blucerchiati hanno segnato appena 21 gol in 24 partite di Serie A in questo arco temporale. Invece nessuna formazione ha perso meno partite del Milan (un solo ko, a gennaio contro lo Spezia) nei maggiori cinque campionati europei da inizio 2022. I rossoneri hanno registrato una media punti di 2.29 in questo anno solare in Serie A e nei big 5 campionati europei stanno facendo meglio solo Liverpool (2.40) e Manchester City (2.38).