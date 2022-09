Dove vedere Salernitana-Lecce

Ad aprire la settima giornata di Serie A sono Salernitana e Lecce, al primo confronto nella massima serie. Appuntamento stasera alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I numeri di Salernitana e Lecce

Primo confronto in Serie A tra Salernitana e Lecce. In totale sono invece 16 le volte che le due squadre si sono incontrate in Serie B con i pugliesi in vantaggio per sette successi a quattro. Cinque pareggi completano il quadro nel torneo cadetto. La Salernitana ha sempre trovato il gol in otto precedenti casalinghi di Serie B contro il Lecce, ottenendo tre successi, tre pareggi e due sconfitte. I campani non hanno però trovato i tre punti nelle tre sfide contro i salentini giocate dal 2010 (un pari, 2 sconfitte).