I primi effetti di quanto successo in sala Var nel finale di Juventus-Salernitana: contatti in corso per un incontro fra tutte le parti (Lega, Figc e Aia) che porti all'introduzione di una serie di novità che permettano al Var di evitare blackout come quello dell'Allianz

I contatti sono in corso e già nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro tra Lega, Figc e Aia per analizzare il pasticcio dell'Allianz e fare in modo che non si ripeta. Si parte da un principio elementare nella sostanza ma non banale nell'applicazione: le sale Var devono avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per revisionare gli episodi in maniera completa ed efficace.

Utilizzo e calibratura della tactical cam approfondimento Non è solo un episodio, ora c’è un caso Var A cominciare dalla famigerata tactical camera, l'unica al momento che garantisce la copertura di tutto il terreno di gioco. Avessero avuto le sue immagini a Lissone domenica sera si sarebbe potuta evitare la sparizione di Candreva dall'occhio del Var. Al momento non è - in gergo - calibrata, non può essere cioè utilizzata per elaborare elettronicamente il fuorigioco, ma la si potrebbe rendere tale.

La 16 metri sempre 'larga' approfondimento La ricostruzione di quanto è successo sul gol annullato a Milik Un'altra accortezza su cui si può intervenire da subito è rafforzare l'indicazione per i registi, che (va ricordato) sono gestiti dalla Lega, per far tenere sempre il campo largo alla camera allineata ai 16 metri, quella di elezione per la valutazione del fuorigioco. E un'ulteriore ipotesi è quella di posizionare una o più telecamere fisse, ovviamente con inquadratura larga, a uso esclusivo dei Var.

Più attenzione e… fuorigioco semiautomatico leggi anche Allegri: "Il Var con la Salernitana è un argomento chiuso" Ai quali, ovviamente, verrà ancor di più raccomandato di usare tutto lo zelo possibile nel controllo di situazioni come quella di Torino. Il tutto in attesa del deus ex machina: il fuorigioco semiautomatico, già realtà in Champions. Arriverà in Serie A entro la fine del campionato, in molti sperano già entro la fine del 2022.