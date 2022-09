Quale reazione vuole vedere contro il Monza?

“Più che reazione bisogna avere grande rispetto del Monza. In casa ha sempre fatto grandi partite, ha buone individualità. Dobbiamo mettere attenzione nelle situazioni deficitarie: abbiamo preso gol in situazioni evitabili con più attenzione. Su qualche contropiede, su qualche lettura. Su questo dobbiamo assolutamente migliorare”.

In un’intervista uscita oggi ha parlato di Juve virtuale a causa delle troppe assenze

“Per quanto riguarda questa Juve virtuale e quello che è stato scritto, è stata una chiacchierata e poi è stata messa giù come un’intervista. Il succo è che: non è questione di Juve virtuale, ma se metti sul campino la rosa non ce l’abbiamo. Ho fatto un report sugli infortuni: rispetto all’anno scorso, abbiamo avuto 11 infortuni muscolari, lo scorso anno 10. Abbiamo giocato 8 partite in più. Noi siamo sempre in discussione, discutiamo sempre del lavoro che facciamo. Sicuramente abbiamo sbagliato, sbagliamo tutti e sbagliamo sicuramente più degli altri. In questi momenti ci vuole molta lucidità. Se avessimo vinto col Benfica cosa si sarebbe detto? Avrei detto che c’era da migliorare. In questo momento dare spiegazioni non serve a niente. Ci mancano dei risultati, in Champions siamo in ritardo. In campionato siamo in ritardo di 4 punti è vero. In questo momento si vede tutto negativo. Dobbiamo finire bene domani, dopo la sosta recupereremo 3/4 giocatori per poi iniziare un mini ciclo. Quello che conta sono i risultati. L’anno scorso abbiamo avuto problemi sui flessori, quest’anno sugli adduttori. Lo staff alla Continassa lavora bene, non ci sono dubbi”.

Non sarebbe meglio riuscire a dare continuità a un sistema di gioco?

“Mi ripeto a costo di sembrare noioso. Per dare continuità a un sistema di gioco bisogna avere giocatori a disposizione. Di Maria è stato fuori tanto, ho dovuto cambiare per questo motivo. Dobbiamo andare a limitare gli errori che facciamo sul primo gol del Benfica. Prendiamo troppi gol troppo facilmente. A Parigi l’ho detto, a volte sembra che le cose le vedo solo io. Mi preoccupo per me, mi metto in discussione per quello”.

Come stanno Di Maria e Sczcesny? Saranno titolari col Monza?

“Alex Sandro, Locatelli e Rabiot out? Sì, quello sicuramente, non saranno convocati. Abbiamo un po’ di ragazzotti che portano positività. Domani Szczesny è a disposizione, non al 100% perché ha ancora un fastidio al piede e gioca Perin. Di Maria domani rientrerà dal primo minuto, devo valutare se far giocare Kean o Kostic. Domani è bella da giocare, ritrovo il mio carissimo amico Adriano Galliani e il presidente. Han fatto una cosa straordinaria riportando il Monza in Serie A”.

Cosa si sente di aver sbagliato?

“Magari dei cambi, formazione, la preparazione. Avrò sbagliato tante cose” (sorride sarcastico, ndr).