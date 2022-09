Dove vedere Torino-Sassuolo

Torino e Sassuolo, in campo per la 7^ giornata oggi, sabato 17 settembre alle 20.45: la partita è live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Torino-Sassuolo

Sono 18 i confronti in Serie A tra Torino e Sassuolo: 8 le vittorie dei granata, 7 i pareggi, tre le vittorie del Sassuolo. Il Torino ha perso soltanto tre delle 18 partite di Serie A contro il Sassuolo, la più recente il 18 gennaio 2020. I granata, in questa sfida, vanno in gol da 11 incontri consecutivi. Dopo la sconfitta per 0-1 contro l'Inter nell'ultimo turno, il Torino potrebbe restare a secco di gol per due partite consecutive di Serie A per la prima volta dall'ottobre 2021: in quell'occasione due sconfitte per 0-1, contro Juventus e Napoli. Il Sassuolo non vince da quattro partite di campionato (3 pareggi, 1 sconfitta) e non registra una striscia più lunga senza successi nella competizione da febbraio 2021, con Roberto De Zerbi in panchina.