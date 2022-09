La rete di Scalvini (il migliore in campo) al 35' regala all'Atalanta il successo all'Olimpico contro la Roma in un match dove non sono mancate le occasioni e le tante emozioni. Tre punti che permettono ai nerazzurri di rimanere in vetta alla classifica. Male Abraham, le pagelle di Roma-Atalanta

ROMA-ATALANTA: TABELLINO E HIGHLIGHTS