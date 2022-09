Atalanta prima e imbattuta: il nuovo ciclo di Gasp

Inizio di campionato super per la squadra di Gasperini, che con il successo in casa della Roma resta al primo posto in classifica insieme al Napoli. Nuovo ciclo della squadra di Gasperini, con diversi giovani e un Koopmeiners che si sta imponendo sempre a livelli più alti

Il nuovo ciclo dell'Atalanta: dai 2003 a Koopmeiners

"Il mio obiettivo non è difesa e contropiede, così non vinci -ha dichiarato Gasperini. Questo è sempre stato il mio ragionamento. A volte ci sono complimenti eccessivi, ma l'Atalanta precedente faceva un sacco di punti. Questa cosa fa parte della cultura italiana del calcio". Un ciclo è finito, e un altro se ne può aprire, a patto che non si facciano continuamente paragoni con l'Atalanta formato Champions che aveva qualità da vendere. In questa si stanno imponendo sempre di più i giovani: la vittoria di Roma è stata marchiata da due 2003, Koopmeiners sta diventando uno dei tuttocampisti più efficaci del campionato. E le continue rotazioni (7 formazioni diverse in 7 giornate) sono uno stimolo costante per tutto il gruppo. L'unica nota stonata è l'infortunio di Musso, operato per ridurre la frattura allo zigomo. Ma con Sportiello l'Atalanta resta in ottime mani.