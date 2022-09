Matteo Marani analizza il momento "no" di Juventus e Inter, reduci dalle sconfitte di Monza e Udine e da un inizio di stagione complicato in Serie A e Champions League

Dopo sei giornate di campionato Juventus e Inter sono le due grandi deluse della Serie A. La squadra di Simone Inzaghi è 7^ a quota 12 punti, ha già subito tre sconfitte e ha mostrato lacune difensive impensabili a inizio stagione, in un reparto considerato il vero punto forte delle ultime annate vincenti. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono ottavi, hanno perso un match in A (a Monza lo scorso weekend), ma ne hanno anche vinti solo due. Per non parlare dei due ko in Champions League con Psg e Benfica, che hanno complicato anche i piani europei. In diretta a Sky Sport 24 Matteo Marani ha provato a dare una spiegazione alla crisi che sta accomunando le due grandi rivali.