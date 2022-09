Era l'agosto del 2009 e un ventunenne di nome Andrea Ranocchia esordiva, curiosamente, contro la squadra dove poi avrebbe giocato per oltre dieci anni, l'Inter (di Mourinho). Chi c'era in campo quel giorno e dove sono oggi: quattro giocano ancora (tra A, B, dilettanti e campionato ghanese), ma ci sono anche attuali allenatori, direttori sportivi, vicepresidenti, presidenti, un ex giocatore di hockey e… uno scrittore!

RANOCCHIA &CO, I RITIRATI NEL 2022