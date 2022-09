Leggenda viola in campo, Gabriel Batistuta non nasconde il desiderio di far ritorno alla Fiorentina da dirigente: "Se sogno una chiamata dalla società viola, come accaduto a Facchetti e Zanetti all'Inter e a Maldini al Milan? Lo sanno tutti, io vorrei fare una cosa ma bisogna vedere anche la volontà che c'è dall'altra parte, se vogliono o meno il mio contributo. Io non posso spingermi oltre il desiderio, ma sarebbe una bella cosa", le sue parole al Festival dello Sport di Trento