ANDRÉ ONANA – INTER



È stato uno dei nuovi acquisti dell’Inter e il ballottaggio con il capitano Samir Handanovic potrebbe durare per tutta la stagione. Finora, André Onana, si è ritagliato il suo spazio in Champions League dove Simone Inzaghi l’ha schierato titolare in due partite su due, mentre non ha ancora minuti in campionato