Paredes: "Juve un sogno. Zero rapporti con Mbappé"

Serie A

La sosta per le nazionali ha restituito ad alcune squadre giocatori infortunati. L'ultimo è Marcelo Brozovic, che sarà costretto a un lungo stop. Esami per Immobile, resta in dubbio per la gara contro lo Spezia. Nel Milan out Maignan, giocherà Tatarusanu. Nella Juve in dubbio Miretti. Ecco tutti gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra (in ordine alfabetico) per l'8^ giornata INFORTUNIO BROZOVIC: I TEMPI DI RECUPERO