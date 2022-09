Il tema dei giovani resta sempre d'attualità nel nostro calcio: lo ha ribadito il CT Mancini in merito alla carenza di attaccanti per la Nazionale. Ma quali sono i talenti più precoci schierati nella Serie A 2022/23? Ne fanno parte italiani e stranieri ma anche debuttanti e baby 'veterani', classificati in base alla loro età dopo la loro prima presenza stagionale in campionato. Ecco la top 20 (dati Transfermarkt)

GLI U-23 ITALIANI PIÙ UTILIZZATI IN SERIE A