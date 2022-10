Dove vedere Lecce-Cremonese

Serie A

Le nazionali restituiscono ai club di A diversi infortunati: tra loro Marcelo Brozovic, costretto a un lungo stop. Inter, Calhanoglu verso il recupero con la Roma, mentre Lukaku è più indietro: difficilmente andrà in panchina con i giallorossi. Esami per Immobile, resta in dubbio per la gara contro lo Spezia. Nel Milan out Maignan, giocherà Tatarusanu. Nella Juve in dubbio Miretti. Tutti gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra (in ordine alfabetico) per l'8^ giornata