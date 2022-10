Il calendario del prossimo turno di Serie A

Settimana di coppe europee e turno di campionato che riprende sabato 8 ottobre alle 15.00 con Sassuolo-Inter. Il big match del weekend sarà Milan-Juventus alle 18.00 del sabato, mentre la sera si giocherà Bologna-Sampdoria con le due squadre alla ricerca dei tre punti in questo inizio di stagione, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251. Sei le partite della domenica a partire da Torino-Empoli alle 12.30, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251. Le partite delle 15.00 sono Udinese-Atalanta, Monza-Spezia, Salernitana-Verona. Alle 18.00 di domenica 9 ottobre Cremonese-Napoli mentre alle 20.45 scendono in campo Roma e Lecce. La nona giornata si chiude lunedì 10 ottobre alle 20.45 con Fiorentina-Lazio, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251.