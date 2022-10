Buone notizie per Massimiliano Allegri, procede bene il recupero dei due grandi assenti in casa bianconera. Pogba torna a correre e potrà essere a disposizione in un mese: possibile che ce la faccia per la sfida del 6 novembre con l'Inter. Chiesa lavora parzialmente in gruppo in vista di un rientro graduale

La bella vittoria contro il Bologna per ripartire in campionato e affrontare al meglio il prossimo impegno in Champions League contro il Maccabi Haifa non è l'unica notizia positiva in casa Juventus: Massimiliano Allegri può sorridere, inizia la settimana di Paul Pogba e Federico Chiesa. Il recupero dai rispettivi infortuni di due tra i giocatori più importanti nella rosa bianconera procede bene e presto potrebbero esserci ulteriori novità. Pogba è tornato a correre sul campo e, stando così le cose, nel giro di un mese potrà essere a disposizione: potrebbe farcela, dunque, per la sfida contro l'Inter in programma il prossimo 6 novembre. Chiesa, invece, ha iniziato a svolgere lavoro parziale con il gruppo in vista di un rientro graduale, come confermato anche dal club sul proprio sito ufficiale.