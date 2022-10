Berardi non sarà a disposizione nel match contro l'Inter come annunciato in conferenza da Dionisi: "Domenico non ci sarà: si sta avvicinando il suo rientro, spero possa essere la prossima settimana. Traoré è da valutare e non ha senso rischiarlo, Pinamonti credo che sentisse di più la partita precedente piuttosto che quella di domani"

Sarà il Sassuolo di Alessio Dionisi ad aprire la nona giornata di campionato. I neroverdi, dopo due vittorie consecutive, si preparano ad affrontare l' Inter al Mapei Stadium: " Domani giocheremo contro una delle squadre candidate per la vittoria finale - ha esordito Dionisi in conferenza stampa. Dovremo scendere in campo con equilibrio e umiltà , gli ultimi due risultati ci hanno dato maggior consapevolezza e spirito di squadra. Credo che contro l'Inter sia una partita quasi proibitiva, ma arriva nel momento giusto ". Successivamente l'allenatore neroverde parla della sua squadra: "L'ho vista bene, domani dovremo essere bravi a entrare in campo con grandissimo equilibrio consapevoli che non abbiamo fatto ancora niente".

"Berardi non è a disposizione, Traoré è da valutare"

Dionisi successivamente parla delle condizioni di Berardi: "Purtroppo domani non sarà a disposizione. Si sta avvicinando il momento, spero possa essere la prossima partita. Senza di lui perdiamo molto, ora la squadra non lo sta facendo rimpiangere ma io ci penso e spero rientri presto". Una battuta anche su Pinamonti e sulle possibili scelte di formazione: "Penso che sentisse di più la partita precedente, se ne parla tanto quando un giocatore fa bene ma non segna. Andrea deve essere bravo a fregarsene. Per quanto riguarda gli indisponibili dobbiamo valutare Traoré, non vale la pensa forzare. Non so se ci saranno delle novità di formazione, ci alleneremo oggi pomeriggio e le scelte le farò in base a quello che vedrò".