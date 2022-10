Calendario 9^ giornata di Serie A

Tra oggi e lunedì 10 ottobre, Serie A in campo per la 9^ giornata. Si inizia con Bologna-Sampdoria (dalle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251), si prosegue domenica con Torino-Empoli alle 12.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e lunedì dalle 20.45 con Fiorentina-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sport 4K LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 9^ GIORNATA Condividi

Da sabato 8 a lunedì 10 ottobre, appuntamento con la 9^ giornata della Serie A. Si inizia oggi con Bologna-Sampdoria, dalle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW; si prosegue domenica con Torino-Empoli alle 12.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, e lunedì dalle 20.45 con Fiorentina-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sport 4K e in streaming su NOW.

Gli studi Sky Sport Sabato appuntamento con “Sky Calcio l’Originale”, condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Veronica Baldaccini e Walter Zenga, in collegamento da Dubai. Domenica, Giorgia Cenni guida la “Casa dello Sport Day” per approfondire i temi del match delle 12.30, insieme a Stefano De Grandis, Matteo Marani e Giancarlo Marocchi. Domenica dalle 18.30 alle 19.30 su Sky Sport 24, Sara Benci conduce “Goleador - L’ora dei gol”, la trasmissione dedicata ai gol della Serie A, con la “Gol Collection” e gli “SkyLights” delle partite giocate fino a quel momento, le interviste, i collegamenti con gli inviati, i primi commenti, le anticipazioni della serata e i talent di Sky Sport. Il programma avrà anche una versione notturna, con tutti i gol della giornata di Serie A e non solo. La domenica sera si chiude con Fabio Caressa e il suo “Sky Calcio Club”, con Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Fabio Capello e Marco Bucciantini. Allo spazio notizie, Federica Frola. All’interno del programma, tutte le immagini della giornata di Serie A e gli “SkyLights” del match della domenica sera già a partire dalle 22.50. Lunedì, per il posticipo, la “Casa dello Sport Night” con in studio Federica Masolin, Fabio Tavelli, Massimo Marianella e Lorenzo Minotti in collegamento da Firenze.

L'accordo Sky-DAZN Le partite trasmesse in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione

La programmazione della 9^ giornata Sabato 8 ottobre Ore 15 : Sassuolo-Inter: app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky)

: Sassuolo-Inter: app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky) Ore 18 : Milan-Juventus:app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky)

: Milan-Juventus:app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky) Ore 20.45 : Bologna-Sampdoria, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.Telecronaca Dario Massara, commento Luca Marchegiani, bordocampo Massimiliano Nebuloni e Marco Nosotti

: Bologna-Sampdoria, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.Telecronaca Dario Massara, commento Luca Marchegiani, bordocampo Massimiliano Nebuloni e Marco Nosotti Dalle 20 e dalle 22.40: Sky Calcio l’Originale. In studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Veronica Baldaccini e Walter Zenga in collegamento da Dubai Domenica 9 ottobre Dalle 11.30, dalle 14.30 e dalle 17 : la Casa dello Sport Day. In studio: Giorgia Cenni, Matteo Marani, Stefano De Grandis e Giancarlo Marocchi

: la Casa dello Sport Day. In studio: Giorgia Cenni, Matteo Marani, Stefano De Grandis e Giancarlo Marocchi Ore 12.30 : Torino-Empoli, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Davide Polizzi, commento Nando Orsi;bordocampo Paolo Aghemo e Marina Presello

: Torino-Empoli, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Davide Polizzi, commento Nando Orsi;bordocampo Paolo Aghemo e Marina Presello Ore 15 : Udinese-Atalanta, app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky)

: Udinese-Atalanta, app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky) Ore 15: Salernitana-Verona, app DAZN e canale ZONA DAZN 2 (215 del telecomando Sky)

Salernitana-Verona, app DAZN e canale ZONA DAZN 2 (215 del telecomando Sky) Ore 15 : Monza Spezia, app DAZN e canale ZONA DAZN 3 (216 del telecomando Sky)

: Monza Spezia, app DAZN e canale ZONA DAZN 3 (216 del telecomando Sky) Ore 18 : Cremonese-Napoli, app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky)

: Cremonese-Napoli, app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky) Ore 20.45 : Roma-Lecce, app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky)

: Roma-Lecce, app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky) Dalle 22.40: Sky Calcio Club, in studio Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Fabio Capello, Luca Marchegiani e Marco Bucciantini. Spazio news Federica Frola Lunedì 10 ottobre Dalle 20 e dalle 22.45 : la Casa dello Sport Night, in studio Federica Masolin, Fabio Tavelli, Massimo Marianella e Lorenzo Minotti in collegamento da Firenze

: la Casa dello Sport Night, in studio Federica Masolin, Fabio Tavelli, Massimo Marianella e Lorenzo Minotti in collegamento da Firenze Ore 20.45: Fiorentina-Lazio,Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Lorenzo Minotti, bordocampo Vanessa Leonardi e Matteo Petrucci