Dove vedere Sassuolo-Inter

I numeri di Sassuolo e Inter

Sono 18 i precedenti tra le due squadre in Serie A e il Sassuolo ha vinto otto delle 18 sfide contro i nerazzurri in Serie A (2 pari, 8 sconfitte). Contro nessun’altra squadra gli emilianihanno ottenuto più successi nel massimo campionato (al pari di Sampdoria e Genoa). Il Sassuolo ha vinto l’ultimo confronto con l’Inter in campionato (2-0 al Meazza lo scorso 20 febbraio) dopo che aveva ottenuto solo due punti nelle precedenti sei sfide; l’ultima volta che ha infilato due successi di fila contro i nerazzurri in Serie A risale al periodo tra il 2017 e il 2018 (quattro in quel caso). Nessun pareggio, invece, in nove precedenti tra Sassuolo e Inter al Mapei Stadium in Serie A: quattro successi neroverdi e cinque nerazzurri (inclusi tutti i tre più recenti). Il Sassuolo ha vinto gli ultimi due match di campionato senza subire gol, mai nella sua storia in Serie A ha registrato tre successi di fila mantenendo sempre la porta inviolata. L’Inter invece ha perso gli ultimi due match di campionato contro Udinese e Roma: l’ultima volta che ha infilato almeno tre sconfitte di fila in Serie A risale al maggio 2017 (quattro in quel caso, l’ultima delle quali proprio contro il Sassuolo).