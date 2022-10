La soddisfazione dell'allenatore biancoceleste dopo il netto successo sul campo della Fiorentina, il quarto di fila in campionato: "Dal risultato può sembrare che sia stata una partita facile, ma non è così e noi siamo stati bravi a soffrire con umiltà. Ma non guardiamo la classifica: siamo maratoneti, ci mancano ancora 39 km". Su Immobile: "È speciale e ha un atteggiamento unico, capisco perché i laziali ne sono innamorati"

Quarta vittoria consecutiva in campionato, la terza per 4-0, e terzo posto in classifica a soli tre punti dal Napoli capolista: Maurizio Sarri non può che essere soddisfatto dopo il netto successo della Lazio sul campo della Fiorentina nel monday night della 9^ giornata di Serie A. "Dal risultato può sembrare che sia stata una partita semplice - ha detto l'allenatore biancoceleste a Sky Sport -, ma loro hanno avuto anche le occasioni per pareggiarla e a quel punto poteva cambiare tutto. Abbiamo sofferto con umiltà, siamo stati bravi in questo. Era una partita post Europa per entrambe le squadre e loro a un certo punto sono calati più di noi". Ancora una volta la Lazio non ha subìto gol: "Questo è un buon segnale, ora bisogna dare continuità. Prima o poi i gol si prendono - ha spiegato Sarri -, ma avere una buona solidità di base risolve tanti problemi". Idee chiare per quanto riguarda la classifica, Sarri vuole mantenere alta la concentrazione: "Siamo dei maratoneti e abbiamo fatto 3 km, ne dobbiamo correre ancora 39 e c’è poco da guardare la classifica".