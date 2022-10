Spalletti: "Niente euforia, si può giocare meglio"

L'allenatore azzurro alla vigilia del match contro gli emiliani: "Abbiamo ottenuto grandi risultati finora, ma in campionato siamo tutte lì. Ogni partita è un viaggio verso l'ignoto, chi conosce il proprio obiettivo si sente più forte e sereno". Sulla formazione: "Gioca Ndombele. La gestione degli attaccanti? Valuterò di volta in volta" LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

Piedi per terra. È il monito per il Napoli lanciato da Luciano Spalletti alla vigilia del match contro il Bologna. Nonostante il momento d'oro, fatto di nove vittorie consecutive, il primo posto in campionato e la qualificazione agli ottavi di Champions guadagnata con due turni d'anticipo, gli azzurri devono continuare a guardare partita dopo partita secondo l'allenatore: "Possiamo giocare anche meglio di così perché alcune cose le abbiamo sbagliate - spiega Spalletti in conferenza stampa - Se pensiamo di non poter giocare meglio, significa che siamo travolti dall'euforia e dalla felicità. Abbiamo ottenuto grandi risultati finora, ma soprattutto in campionato siamo tutte lì in pochi punti. La classifica ci tiene con i piedi per terra, oltre al fatto che ci sono sempre delle cose da migliorare". Su dove possa arrivare il Napoli, Spalletti non si spinge in avanti: "Chi conosce il proprio obiettivo si sente più forte e sereno - ammette - Il nostro obiettivo è vincere le partite. Finora ne abbiamo vinte diverse, questo ci dà autostima e tranquillità".

"Ogni partita è un viaggio verso l'ignoto" leggi anche Arnautovic out, Mou con Camara? Tutte le probabili Resettare e ripartire, partita dopo partita. Spalletti ha le idee chiare su cosa debba fare il Napoli contro il Bologna, dimenticando la partita vinta in Champions contro l'Ajax: "Ogni partita è un viaggio verso l'ignoto, la bravura sta nel renderla prevedibile. Se non lo fai ogni volta, non hai fatto nulla. Ogni volta devi ripartire e fare le stesse cose: per la mia squadra, in questo momento, questo è abbastanza eccitante perché danno l'impressione che riportare la palla in cima li faccia sentire vivi".

"Gioca Ndombélé. Sul sostituto di Rrahmani..." leggi anche Spalletti col problema Anguissa: chi al suo posto? Contro il Bologna saranno assenti per infortunio Anguissa e Rrahmani. Se nel primo caso Spalletti ha annunciato la titolarità di Ndombélé ("a centrocampo serve un po' di forza e lui si avvicina a queste caratteristiche"), in difesa è ancora ballottaggio tra Ostigard e Juan Jesus: "Ostigard è uno dei calciatori più forti di testa sulla palla lanciata mentre Juan Jesus è più veloce. Sono due giocatori affidabili, se ci sarà bisogno di uno o dell'altro lo dirà la partita".