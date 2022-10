Dove vedere Lecce-Fiorentina

La sfida al Via del Mare si gioca questa sera lunedì 17 ottobre alle 20.45 ed è in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con commento di Nando Orsi. A bordocampo Vanessa Leonardi e Francesco Modugno

I numeri di Lecce e Fiorentina

leggi anche

Fiorentina-Hearts, Italiano: "Finalmente cinici".

I precedenti sono 29 e nell'ultimo, nel luglio 2020, ha vinto la FIorentina per 3 a 1. Questa stagione il Lecce non ha ancora trovato un successo nelle partite disputate in casa. Dall'altra parte la Fiorentina ha finora perso sei delle ultime sette partitr in trasferta in campionato. Sarà la prima volta che si affrontano in Serie A Marco Baroni e Vincenzo italiano.