In vista della partita con il Monza, Pioli recupera Kjaer, che è tornato in gruppo. De Ketelaere ha fatto lavoro differenziato, ma propedeutico al rientro. Si è fermato di nuovo, invece, Maignan: ancora un problema al polpaccio. Rinnovo Leao: ieri lo "start" ufficiale, si cerca la quadra dal punto di vista finanziario

Allenamento concluso a Milanello, con due buone notizie e una meno legate ai recuperi degli infortunati per i rossoneri. Partiamo dalle buone: la prima riguarda De Ketelaere, che ha lavorato a parte con un differenziato sul campo, ma propedeutico al rientro in gruppo nei prossimi giorni e al recupero totale in vista della partita di sabato contro il Monza: c’è ottimismo infatti per quel che riguarda il belga, anche se bisogna attendere i prossimi giorni per la conferma del suo utilizzo.



Ha totalmente recuperato invece Simon Kjaer, che già oggi ha lavorato con i compagni: un recupero importante per il Milan, per l’esperienza e il carisma che il danese assicura in difesa e nello spogliatoio in generale.