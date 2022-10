Il proprietario di RedBird e del club rossonero parla delle sue strategie intevenendo a un convegno a New York: "Non starò fermo: i club vanno shakerati un po', ma non lo farò a pistole spianate". Primo obiettivo ridurre il gap con la Premier, poi assicura un impegno a lungo termine: "Non investo pensando a quando uscirò" Condividi

"Non puoi solo comprare un club e star fermo. La sfida è shakerarlo un po’. Non puoi andare a pistole spianate, dobbiamo capire come fare, ma di sicuro possiamo dare un bel contributo". Con queste parole Gerry Cardinale, il numero uno di RedBird, il fondo che ha acquistato il Milan, ha parlato spiegando quale sia la sua linea e come intende muoversi da proprietario del club rossonero.

Intervenendo al convegno "Invest in Sports" organizzato da Sportico a New York, Cardinale ha raccontato anche come l'Italia e la Serie A rappresentino una sfida affascinante, con l'obiettivo di ridurre il gap con la Premier League: "A un livello macro, i parametri tra leghe sono uguali, ma ogni campionato ha le sue sfumature da tenere presente. In Italia, ad esempio, non ci sono stadi nuovi dal 2011, è significativo". Per quanto riguarda il valore dei diritti tv, invece, "in Premier League è triplo rispetto all'Italia e in Liga il rapporto è di due a uno".

E se l'idea resta quella di potenziare il Milan, Cardinale dimostra di sapere bene come funzioni il mondo dello sport: "Quello che ho imparato con Yankees e Red Sox è che non puoi vincere sempre. È anche questo il bello dello sport. Il Milan ha vinto uno scudetto e le aspettative sono di rifarlo, ma in Champions ora vediamo che c'è grande differenza con la Premier League. Elliott nel Milan ha fatto un grande lavoro e io ho scelto la continuità. La durata del mio impegno? Non sono preoccupato dell'exit strategy. Non investo per pensare a quando uscirò".