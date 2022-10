In attesa della rifinitura, per la sfida contro il Monza, Pioli pensa a qualche cambio: potrebbe partire dal 1' Divock Origi al centro dell'attacco. Messias a destra e Rebic a sinista. In difesa torna Kjaer. Palladino con Pessina nel tridente insieme a Mota Carvalho e Caprari. Sensi in coppia con Colpani a centrocampo. In diretta sabato sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18