Big match all'Olimpico domenica 23 ottobre alle 20:45. La Roma vuole una vittoria per accorciare sul Napoli capolista e Mourinho dovrebbe puntare su Zaniolo in avanti insieme ad Abraham. A destra Karsdorp è recuperato e si gioca una maglia con Zalewski. Spalletti cerca la fuga: l'allenatore si porta dietro due dubbi soprattutto in avanti, dove Osimhen e Lozano sono attualmente favoriti su Raspadori e Politano. In dubbio Anguissa, pronto Ndombele

11^ GIORNATA: PROBABILI FORMAZIONI - I CAMPETTI